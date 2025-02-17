Двое матросов на лодке пропали без вести на Камчатке
Двое матросов, прибывшие к селу Корф на Камчатке для разгрузки горюче-смазочных материалов, пропали без вести, написал в социальной сети «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. По его словам, моряки направлялись на лодке к танкеру «Гермес».
Ночью мы получили информацию о пропаже двух матросов с танкера, который два дня назад подошел к селу Корф для разгрузки ГСМ, — говорится в сообщении.
Как уточнил глава ведомства, какое-то время экипаж танкера видел матросов, но затем лодку начало уносить в сторону. На помощь к ним послали буксир. Однако в итоге моряков в лодке уже не было, на борту были найдены три спасательных жилета.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки после исчезновения матросов. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются, были организованы поисково-спасательные мероприятия.
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