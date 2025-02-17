Двое матросов на лодке пропали без вести на Камчатке

Двое матросов, прибывшие к селу Корф на Камчатке для разгрузки горюче-смазочных материалов, пропали без вести, написал в социальной сети «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. По его словам, моряки направлялись на лодке к танкеру «Гермес».

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Н о ч ь ю м ы п о л у ч и л и и н ф о р м а ц и ю о п р о п а ж е д в у х м а т р о с о в с т а н к е р а , к о т о р ы й д в а д н я н а з а д п о д о ш е л к с е л у К о р ф д л я р а з г р у з к и Г С М , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Как уточнил глава ведомства, какое-то время экипаж танкера видел матросов, но затем лодку начало уносить в сторону. На помощь к ним послали буксир. Однако в итоге моряков в лодке уже не было, на борту были найдены три спасательных жилета.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки после исчезновения матросов. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются, были организованы поисково-спасательные мероприятия.

Ранее в Приморском крае легковой автомобиль с людьми рухнул под лед в северной части Амурского залива. На место трагедии вызвали водолазов. Сколько всего людей было в машине, неизвестно. Представители МЧС предупредили местных жителей об опасности выезда на лед на транспорте.