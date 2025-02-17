Стычка в ТРЦ Екатеринбурга: охранники подрались с посетителями, избили даже женщин

В екатеринбургском ТРЦ "Гринвич" произошла драка между охранниками магазина "Гипербола" и нетрезвыми посетителями.

Очевидцы сообщают, что конфликт начался со словесной перепалки, после чего охранники применили физическую силу к посетителям, включая женщин. В результате, по словам автора видео, опубликованного в телеграм-канале "Без Б Екб", у одной из девушек сломаны два ребра.

Предположительно, причиной конфликта стал отказ охранников обслуживать пьяных посетителей. На видеозаписи видно, как участники потасовки бьют друг друга и валят на пол.

Как сообщает URA.RU, полиция уже в курсе случившегося. Там пообещали провести проверку.

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