Мужчину задержали после кражи у сожительницы в Подмосковье 2,5 млн рублей

Житель Волгограда задержан по подозрению в краже 2,5 млн руб. у своей сожительницы в Подмосковье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

« В д е ж у р н у ю ч а с т ь УМВД России по городскому округу Химки поступило заявление от местной жительницы о хищении денег сожителем. Сумма материального ущерба составила 2,5 млн руб. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан житель Волгограда, который дал признательные показания. Злоумышленник пояснил, что похитил деньги у своей сожительницы, чтобы погасить долги», – рассказала Петрова.

Она пояснила, что в отношении задержанного следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ («Кража»). Химкинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.