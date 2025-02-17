В Красноярском крае женщина погибла в ванне с кипятком

Женщина обнаружена мертвой в ванной, наполненной горячей водой. Начата процессуальная проверка, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Рэперша и тик-токерша умерла в российском городе, принимая ванну
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Региональные СМИ и соцсети сообщают, что от термических ожогов в своей ванной погибла местная рэп-исполнительница и тик-токер.

"В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов в городе Ачинске тела 32-летней женщины с термическими ожогами в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений не обнаружено. По предварительным данным, в квартире проживали женщина и ее сожитель. <...> Мужчина обнаружил женщину в ванной, наполненной горячей водой, без признаков жизни. По имеющимся данным, сожители употребляли наркотические средства. При осмотре в квартире обнаружено, предположительно, наркотическое вещество", - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по региону.

По данным СК, проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти женщины.

"Ачинским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка", - пояснили в ведомстве.

Происшествия
Следственный комитет
Республика Хакасия
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