Рэперша и тик-токерша умерла в российском городе, принимая ванну

Женщина обнаружена мертвой в ванной, наполненной горячей водой. Начата процессуальная проверка, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Региональные СМИ и соцсети сообщают, что от термических ожогов в своей ванной погибла местная рэп-исполнительница и тик-токер.
"В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов в городе Ачинске тела 32-летней женщины с термическими ожогами в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений не обнаружено. По предварительным данным, в квартире проживали женщина и ее сожитель. <...> Мужчина обнаружил женщину в ванной, наполненной горячей водой, без признаков жизни. По имеющимся данным, сожители употребляли наркотические средства. При осмотре в квартире обнаружено, предположительно, наркотическое вещество", - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по региону.
По данным СК, проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти женщины.
"Ачинским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка", - пояснили в ведомстве.