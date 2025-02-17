Рэперша и тик-токерша умерла в российском городе, принимая ванну

Женщина обнаружена мертвой в ванной, наполненной горячей водой. Начата процессуальная проверка, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

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Региональные СМИ и соцсети сообщают, что от термических ожогов в своей ванной погибла местная рэп-исполнительница и тик-токер.

" В с л е д с т в е н н ы е о р г а н ы п о с т у п и л о с о о б щ е н и е о б о б н а р у ж е н и и в к в а р т и р е о д н о г о и з д о м о в в г о р о д е А ч и н с к е т е л а 3 2 - л е т н е й ж е н щ и н ы с т е р м и ч е с к и м и о ж о г а м и в р е з у л ь т а т е в о з д е й с т в и я в ы с о к и х т е м п е р а т у р , к а к и х - л и б о и н ы х в и д и м ы х т е л е с н ы х п о в р е ж д е н и й н е о б н а р у ж е н о . П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , в к в а р т и р е п р о ж и в а л и ж е н щ и н а и е е с о ж и т е л ь . < . . . > М у ж ч и н а о б н а р у ж и л ж е н щ и н у в в а н н о й , н а п о л н е н н о й г о р я ч е й в о д о й , б е з п р и з н а к о в ж и з н и . П о и м е ю щ и м с я д а н н ы м , с о ж и т е л и у п о т р е б л я л и н а р к о т и ч е с к и е с р е д с т в а . П р и о с м о т р е в к в а р т и р е о б н а р у ж е н о , п р е д п о л о ж и т е л ь н о , н а р к о т и ч е с к о е в е щ е с т в о " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и ГСУ СК РФ по региону.

По данным СК, проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти женщины.