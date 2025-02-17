Часть подконтрольного Киеву Херсона осталась без света

Несколько районов подконтрольного украинским властям Херсона частично остались без электроснабжения.

Часть подконтрольного Киеву Херсона осталась без света
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Об этом сообщил глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко.

"Частично отсутствует электроснабжение в Днепровском и Центральном районах. Сложная ситуация в Корабельном районе", - написал он в Telegram-канале.

В ночь на понедельник в контролируемых Киевом районах Херсонской области воздушная тревога продолжалась примерно 1,5 часа.

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