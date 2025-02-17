Часть подконтрольного Киеву Херсона осталась без света

Несколько районов подконтрольного украинским властям Херсона частично остались без электроснабжения.

Об этом сообщил глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко.

" Ч а с т и ч н о о т с у т с т в у е т э л е к т р о с н а б ж е н и е в Д н е п р о в с к о м и Ц е н т р а л ь н о м р а й о н а х . С л о ж н а я с и т у а ц и я в К о р а б е л ь н о м р а й о н е " , - н а п и с а л о н в T e l e g r a m - к а н а л е .

В ночь на понедельник в контролируемых Киевом районах Херсонской области воздушная тревога продолжалась примерно 1,5 часа.