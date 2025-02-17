Часть подконтрольного Киеву Херсона осталась без света
Несколько районов подконтрольного украинским властям Херсона частично остались без электроснабжения.
Об этом сообщил глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко.
"Частично отсутствует электроснабжение в Днепровском и Центральном районах. Сложная ситуация в Корабельном районе", - написал он в Telegram-канале.
В ночь на понедельник в контролируемых Киевом районах Херсонской области воздушная тревога продолжалась примерно 1,5 часа.