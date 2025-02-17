Таджик изнасиловал 17-летнюю девушку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 33-летний таджик обвиняется в сексуальном насилии над 17-летней девушкой. Инцидент произошел в ночь на 15 февраля.

Как сообщает E1.RU со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами дела, девушка пригласила знакомого к себе, где тот начал ее домогаться. Мать студентки обратилась в полицию, мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ.

Сообщается, что на мать девушки также составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей. Знакомые задержанного утверждают, что контакт между мужчиной и студенткой мог быть обоюдным, однако не исключают возможный конфликт после случившегося.

Следственный комитет региона не стал комментировать ситуацию.

Ранее "СП" сообщала, что водитель-мигрант поцеловал 17-летнюю пассажирку - девушка обвинила его в изнасиловании.