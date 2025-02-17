Суд Москвы оштрафовал Банк России

Савёловский суд Москвы принял решение оштрафовать Центробанк России за нарушение правил хранения двух пистолетов. Нарушение было выявлено во время проверки одного из зданий финансового регулятора.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

« П р и з н а т ь Центральный банк Российской Федерации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.10 КоАП России... назначить административное наказание в виде административного штрафа», — говорится в документах.

При этом размер штрафа в материалах не указывается.

Уточняется, что инспекторы Росгвардии выявили нарушение во время выездных проверок. Пистолеты принадлежали службе безопасности Сбербанка России и ООО ЧОП «Регион профи» и находились в оружейной комнате Центробанка. Таким образом, по мнению инспекторов, ЦБ нарушил закон, так как регулятор хранил в одном из своих помещений пистолеты, собственником которых не являлся.

Центробанк уже подал апелляционную жалобу, указав, что имеет разрешение от Росгвардии на хранение и использование оружия и патронов к нему, а указанное в деле оружие хранилось в ЦБ не более двух часов — пистолеты были сданы на время нахождения в здании инкассаторов, которые прибыли туда для сдачи-приёма ценностей.