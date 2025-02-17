На Камчатке матросы танкера пропали из лодки после отплытия

На Камчатке пропали без вести два матроса, прибывшие к селу Корф два дня назад для разгрузки горюче-смазочных материалов.

«Ночью мы получили информацию о пропаже двух матросов с танкера, который два дня назад подошёл к селу Корф для разгрузки ГСМ. Ориентировочно в 23:00 (14:00 мск) они убыли от берега в направлении танкера», — сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

По его словам, лодку было видно с берега по огням, после чего стало заметно, что лодку сносит с курса.

« Д л я п о м о щ и б ы л п р и в л е ч ё н б у к с и р , п о д о й д я к л о д к е — с л е д о в п р е б ы в а н и я м а т р о с о в н е о б н а р у ж е н о , л о д к а з а в е д е н а ( х о л о с т о й х о д ) , г о р е л и о г н и . С п а с ж и л е т ы в л о д к е » , — с о о б щ и л г л а в а в е д о м с т в а .

При этом уточняется, что по прибрежной линии начались поисковые мероприятия, которые через некоторое время связи с плохими метеоусловиям были приостановлены.

Ранее на Камчатке в посёлке Октябрьский был введён режим ЧС регионального характера из-за размытия штормом единственной дороги до населённого пункта.