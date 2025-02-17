Против приморской школы подали 16 исков из-за заражения детей туберкулезом

Против школы N17 в Дальнегорске Приморского края подали 16 исков из-за заражения детей туберкулезом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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" В д е л е з а я в л е н о 1 6 и с к о в н а о б щ у ю с у м м у 1 9 м л н р у б л е й . К о л и ч е с т в о и с к о в е щ е м о ж е т у в е л и ч и т ь с я " , - с о о б щ и л и в н а д з о р н о м в е д о м с т в е . В к о н ц е д е к а б р я 2 0 2 4 г о д а м е с т н ы й п р е д п р и н и м а т е л ь Юрий Кононенко в декабре 2022 года нанял кухонным работником в одну из школ Дальнегорска Надежду Стожарову, не запросив у нее медицинскую книжку.

Как оказалось, женщина имела инфекционные заболевания и знала об этом. Выяснилось, что женщина заразила туберкулезом не менее 12 детей, которые учатся в этой школе. Против Кононенко и Стожаровой были поданы иски за небезопасные услуги и подделку документов. По данным СК, в суде сейчас рассматривается дело бывшего сотрудника больницы — регистратора кабинета флюорографии, который подделал указанную медкнижку.