Женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ на российский регион

В Краснодарском крае при массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Также глава региона отметил, что в результате падения обломков в поселке Ильском Северского района по предварительной информации повреждены 12 домов. Кондратьев уточнил, что в зданиях в основном выбиты окна.

На место происшествия направлены все специальные службы.

Вечером 16 февраля Кондарьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани при попытке беспилотной атаки со стороны ВСУ пострадала четырехлетняя девочка. Сейчас ребенок находится в районной больнице, медики оказывают необходимую помощь.

Позднее в СМИ появилась информация, что дроны ВСУ попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Официального подтверждения пока нет.