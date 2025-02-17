Мошенники торгуют поддельными правами в Telegram

В мессенджере Telegram в прошлом году резко возросло количество предложений о продаже поддельных водительских прав. Об этом сообщает газета "Известия".

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Так, в 2024 году Роскомнадзор на основании решений судов и требований Генеральной прокуратуры почти в два раза увеличил число блокировок Telegram-каналов с предложением купить поддельные документы, в том числе права. Был ограничен доступ к 268 подобным каналам. По данным газеты, злоумышленники стали активно осваивать Telegram после того, как Роскомнадзор провел массовую блокировку сайтов, содержащих мошеннические предложения.

В середине февраля журналисты "Известий" насчитали в мессенджере свыше тысячи объявлений, в которых предлагалось оформить водительские удостоверения. В значительной степени они ориентированы на нелегальных мигрантов. Аферисты обещают, что за 30-60 тыс. рублей изготовят права любой категории с внесением данных водителя в базы Госавтоинспекции. После оплаты мошенники перестают выходить на связь. 15 февраля Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что мошенники стали звонить гражданам от имени сотрудников ее аппарата.