Фальшивые инвестиции стали одной из самых популярных схем обмана

Фальшивые инвестиции стали одной из самых популярных схем мошенничества в сети. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ВТБ. По данным банка, в январе число случаев мошенничества, связанного с фишингом и предложениями заработка в интернете, увеличилось на 50% по сравнению с декабрем.

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Одной из самых популярных схем стали фальшивые инвестиции, в рамках которых клиентам предлагают вложить деньги в "перспективные активы", но после перевода средств доступ к платформе блокируется. Также ВТБ зафиксировал рост популярности обмана с продвижением товаров на маркетплейсах.

" Ж е р т в е п р е д л а г а ю т о п л а ч и в а е м у ю р а б о т у п о о с т а в л е н и ю л а й к о в , о т з ы в о в и б р о н и р о в а н и ю о т е л е й . П о с л е н е с к о л ь к и х в ы п о л н е н н ы х з а д а н и й т р е б у е т с я п р е д о п л а т а и л и п о к у п к а " д о с т у п а к п л а т ф о р м е " , п о с л е ч е г о м о ш е н н и к и и с ч е з а ю т " , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и банка.

15 февраля российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий введение мер для противодействия телефонному и интернет-мошенничеству. В кабмине предлагают создать государственную информационную систему, на которой будут собираться записи голосов мошенников.