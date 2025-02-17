"Известия": фальшивые инвестиции стали одной из самых популярных схем обмана
Фальшивые инвестиции стали одной из самых популярных схем мошенничества в сети. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ВТБ. По данным банка, в январе число случаев мошенничества, связанного с фишингом и предложениями заработка в интернете, увеличилось на 50% по сравнению с декабрем.
Одной из самых популярных схем стали фальшивые инвестиции, в рамках которых клиентам предлагают вложить деньги в "перспективные активы", но после перевода средств доступ к платформе блокируется. Также ВТБ зафиксировал рост популярности обмана с продвижением товаров на маркетплейсах.
"Жертве предлагают оплачиваемую работу по оставлению лайков, отзывов и бронированию отелей. После нескольких выполненных заданий требуется предоплата или покупка "доступа к платформе", после чего мошенники исчезают", — говорится в сообщении банка.
15 февраля российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий введение мер для противодействия телефонному и интернет-мошенничеству. В кабмине предлагают создать государственную информационную систему, на которой будут собираться записи голосов мошенников.