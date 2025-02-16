Шестилетнего ребенка похитили в России

В Новосибирске мужчину подозревают в том, что после развода он похитил своего шестилетнего сына и хочет вывезти его в Австралию. По решению суда отец мог видеть мальчика только 2 часа в неделю, сообщает Telegram-канал SHOT.

Мать мальчика Вера утверждает, что ее бывший супруг Олег подъехал к дому с тремя товарищами, когда она гуляла с сыном, дочкой и своим новым мужем.

По ее словам, Олег попытался увезти пятилетнюю девочку и шестилетнего мальчика на сером KIA. Дочку удалось отстоять, а сына все-таки забрали.

Сообщается, что у мужчины-похитителя двойное гражданство — РФ и Австралии. Мать подозревает, что он хочет вывести сына за рубеж.

По словам женщины, бывший муж год не давал ей развод. Суд разрешил ему видеться с детьми только два часа в неделю. Раньше семья 10 лет прожила в Австралии. Олег и сейчас проживает там, он прилетал в Россию только к детям.

Сейчас его ищет полиция.