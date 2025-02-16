В Подмосковье жестоко избили пассажира электрички

Инцидент произошел на Горьковском направлении Московской железной дороги. Один пассажир был экстренно госпитализирован, сообщает «Газета.Ru».

Свидетели рассказали, что возле Орехово-Зуево в электричке произошла драка, один из пассажиров был жестоко избит. На кадрах с места происшествия видны следы крови.

Электропоезду пришлось задержаться на платформе «Крутое», чтобы пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Причины конфликта пока не уточняются, официальных комментариев нет.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Павелецком направлении в Московской области во https://news.rambler.ru/incidents/54210802-dvizhenie-poezdov-v-podmoskove-posle-chp-s-elektrichkoy-vosstanovleno/

восстановили после схода электрички с рельсов.