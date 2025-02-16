Слоны убили трех человек во время религиозного праздника в Индии

В индийском городе Койиланди слоны устроили панику на празднике и убили трех человек. Об этом сообщили местные СМИ.

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Инцидент произошел во время религиозного фестиваля. Когда начали взрываться фейерверки, слоны испугались и начали ломать все вокруг. По информации NDTV, слоны обрушили стену здания, под которой погибли две пожилые женщины и мужчина. Еще около 20 человек получили легкие травмы.

Власти выразили соболезнования и сообщили, что обстоятельства трагедии будут тщательно расследованы.

Еще одна такая же ситуация произошла в начале января. В индийском штате Керала один из слонов напал на посетителей фестиваля. Как минимум 17 человек получили ранения, однако погибших среди людей не было. К участию в фестивале привлекли пять слонов, которых украсили золотыми пластинами. На мероприятие пришли тысячи человек. Внезапно один из слонов по неизвестным причинам начал проявлять агрессию, погонщик пытался успокоить животное, но это не привело к успеху.

Такие инциденты происходят не только со слонами. В октябре в провинции Гуандун на юге Китая на 77-летнюю женщину из сельской местности напал дикий кабан.