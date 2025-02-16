В Москве 20 человек отравились едой из доставки
Массовое отравление произошло в гостинице на улице Миклухо-Маклая. Это уже второй подобный эпизод за три дня, сообщает РЕН ТВ.
Источник телеканала заявил, что около 20 человек отравились заказанной едой и ощутили недомогание. За медпомощью обратились сотрудники двух организаций.
«Люди употребляли заказную еду, после чего почувствовали себя плохо», — заявил источник.
Официальных комментариев об отравлении пока нет. Если инцидент подтвердится, это будет второй случай массового отравления в столице.
В пятницу, 14 февраля, в больницу попали рабочие-мигранты, живущие в хостеле «Гостиница РБК сервис».
У 20 человек подозревают стафилококковую инфекцию. Известно, что они работали на стройке и в обед ели суп.
До этого двое мужчин отравились пирожками с ртутью в Москве.