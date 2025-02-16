В Москве 20 человек отравились едой из доставки

Массовое отравление произошло в гостинице на улице Миклухо-Маклая. Это уже второй подобный эпизод за три дня, сообщает РЕН ТВ.

Источник телеканала заявил, что около 20 человек отравились заказанной едой и ощутили недомогание. За медпомощью обратились сотрудники двух организаций.

« Л ю д и у п о т р е б л я л и з а к а з н у ю е д у , п о с л е ч е г о п о ч у в с т в о в а л и с е б я п л о х о » , — з а я в и л и с т о ч н и к .

Официальных комментариев об отравлении пока нет. Если инцидент подтвердится, это будет второй случай массового отравления в столице.

В пятницу, 14 февраля, в больницу попали рабочие-мигранты, живущие в хостеле «Гостиница РБК сервис».

У 20 человек подозревают стафилококковую инфекцию. Известно, что они работали на стройке и в обед ели суп.

До этого двое мужчин отравились пирожками с ртутью в Москве.