В Москве 20 человек отравились едой из доставки

Массовое отравление произошло в гостинице на улице Миклухо-Маклая. Это уже второй подобный эпизод за три дня, сообщает РЕН ТВ.

В Москве 20 человек отравились едой из доставки
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Источник телеканала заявил, что около 20 человек отравились заказанной едой и ощутили недомогание. За медпомощью обратились сотрудники двух организаций.

«Люди употребляли заказную еду, после чего почувствовали себя плохо», заявил источник.

Официальных комментариев об отравлении пока нет. Если инцидент подтвердится, это будет второй случай массового отравления в столице.

В пятницу, 14 февраля, в больницу попали рабочие-мигранты, живущие в хостеле «Гостиница РБК сервис».

У 20 человек подозревают стафилококковую инфекцию. Известно, что они работали на стройке и в обед ели суп.

До этого двое мужчин отравились пирожками с ртутью в Москве.