В России ищут контрактника, сбежавшего из части

В Ростове-на-Дону объявлен в розыск Сергей К., который самовольно покинул воинскую часть после заключения контракта в СИЗО. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

« С е р г е й б ы л п о д с т р а ж е й в С И З О , г д е п о д п и с а л к о н т р а к т н а у ч а с т и е в С В О . Н о п о т о м с б е ж а л » , — с о о б щ а е т и с т о ч н и к .

Его слова приводит 161.RU.

По информации telegram-канала «Че по Ростову?», разыскиваемый может скрываться в западной части города, в частности, в Железнодорожном или Советском районах. У него короткие седые волосы, рост около 185 сантиметров, его вес, примерно, 90 килограмм, имеет крепкое телосложение. Также у него травмирована левая кисть руки.

Сбежавшему из зоны СВО контрактнику вынесли приговор

URA.RU направило запрос в МВД Ростовской области по ситуации. Ответ ожидается.

В декабре прошло года контрактника из Магнитогорска приговорили к 11 годам лишения свободы за кражу и самовольное оставление части. Он был пойман и арестован 17 сентября. Суд признал его виновным по нескольким статьям УК РФ.