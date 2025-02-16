В России ищут контрактника, сбежавшего из части
В Ростове-на-Дону объявлен в розыск Сергей К., который самовольно покинул воинскую часть после заключения контракта в СИЗО. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Сергей был под стражей в СИЗО, где подписал контракт на участие в СВО. Но потом сбежал», — сообщает источник.
Его слова приводит 161.RU.
По информации telegram-канала «Че по Ростову?», разыскиваемый может скрываться в западной части города, в частности, в Железнодорожном или Советском районах. У него короткие седые волосы, рост около 185 сантиметров, его вес, примерно, 90 килограмм, имеет крепкое телосложение. Также у него травмирована левая кисть руки.
Сбежавшему из зоны СВО контрактнику вынесли приговор
URA.RU направило запрос в МВД Ростовской области по ситуации. Ответ ожидается.
В декабре прошло года контрактника из Магнитогорска приговорили к 11 годам лишения свободы за кражу и самовольное оставление части. Он был пойман и арестован 17 сентября. Суд признал его виновным по нескольким статьям УК РФ.