В кафе в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв газового баллона. Этот инцидент привел к госпитализации четырех человек.

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В Подольске произошла драка со стрельбой в кафе

Там добавили, что все они находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие являются гражданами другого государства.

После взрыва в двухэтажном здании начался сильный пожар. На месте происшествия виден мощный столб дыма и яркие языки пламени.