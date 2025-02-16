Прилетевший из Египта в Калининград самолет улетел обратно без пассажиров

Борт Airbus A321 авиакомпании AlMasria, прибывший в Калининград из Шарм-эль-Шейха, улетел обратно в Египет без ждущих рейса пассажиров. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, туристов проинформировали о том, что рейса не будет. Кроме того, им посоветовали связаться со своими турагентами и забрать деньги.

Одна из пассажирок рассказала, что ожидала лайнер в Храброво 15 часов. Она уточнила, что туристов накормили «гречкой с котлетой». Вместе с тем, добавила россиянка, никакой информации о рейсе, причинах задержки, времени вылета им не предоставляли.

Ранее сообщалось, что лайнер с российскими туристами, летевший из Египта в Калининград, «застрял» в польской Познани без еды, воды и топлива.

На борту самолета находились 236 пассажиров, в Калининграде вылета ожидали 216 туристов.