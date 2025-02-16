Задержана женщина, вытершая ноги о баннер к 80-летию Победы в Ессентуках
В Ессентуках задержали женщину, которая вытерла ноги о баннер «С праздником Великой Победы!» Об этом сообщил мэр города Владимир Крутников.
В воскресенье Крутников опубликовал видео с уличных камер видеонаблюдения. На кадрах женщина тянет по земле сорванное красное полотнище с поздравлением к 80-летию Дня Победы, затем идет по нему, вытирает ноги и уходит.
«Комментировать сложно, как и определить это существо, которая вытерла ноги о текст, которым 80 лет дорожит каждый россиянин», — написал мэр в Telegram-канале.
Он попросил немедленно сообщить полиции данные «женщины».
Позже Крутников опубликовал другой пост, со снимками, на которых полицейские пришли домой к подозреваемой и отвели ее в отдел.
«Задержана», — кратко пояснил мэр.
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