Задержана женщина, вытершая ноги о баннер к 80-летию Победы в Ессентуках

В Ессентуках задержали женщину, которая вытерла ноги о баннер «С праздником Великой Победы!» Об этом сообщил мэр города Владимир Крутников.

В воскресенье Крутников опубликовал видео с уличных камер видеонаблюдения. На кадрах женщина тянет по земле сорванное красное полотнище с поздравлением к 80-летию Дня Победы, затем идет по нему, вытирает ноги и уходит.

« К о м м е н т и р о в а т ь с л о ж н о , к а к и о п р е д е л и т ь э т о с у щ е с т в о , к о т о р а я в ы т е р л а н о г и о т е к с т , к о т о р ы м 8 0 л е т д о р о ж и т к а ж д ы й р о с с и я н и н » , — н а п и с а л м э р в T e l e g r a m - к а н а л е .

Он попросил немедленно сообщить полиции данные «женщины».

Позже Крутников опубликовал другой пост, со снимками, на которых полицейские пришли домой к подозреваемой и отвели ее в отдел.

« З а д е р ж а н а » , — к р а т к о п о я с н и л м э р .

Ранее СМИ сообщили, что постоянный член жюри Грушинского фестиваля, Галина Хомчик запретила участнику СВО спеть со сцены патриотическую песню.