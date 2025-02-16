В Нижегородской области пятеро человек отравились газом

В Нижегородской области пятеро человек отравились угарным газом в городе Кулебаки, но выжили. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального следственного комитета.

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Среди пострадавших — трое детей. Все они были эвакуированы каретой скорой помощи после вызова. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело. Следственный комитет инициировал расследование происшествия, оно было поставлено на контроль прокуратуры.

« У с т а н о в л е н о , ч т о к в а р т и р а , в к о т о р о й п р о и з о ш л о о т р а в л е н и е , о б о р у д о в а н а г а з о в о й к о л о н к о й » , — о т м е т и л и в Следственном комитете.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Касимове в Рязанской области трое несовершеннолетних были госпитализированы в реанимацию с отравлением угарным газом.

Угарный газ — продукт неполного сгорания топлива. Он выделяется при сгорании газа, древесины, угля и других видов топлива. Этот газ не имеет цвета и запаха, однако опасен для человека. Симптомами отравления угарным газом является головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель и слезящиеся глаза.