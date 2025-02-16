Мужчина, пытавшийся «оторвать пекинесу язык», покончил с собой
Мужчина, которого обвиняли в издевательствах над животным и попытках «оторвать пекинесу язык», покончил с собой в Донецке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.
О смерти парня сообщили работники приюта, куда пекинес попал после инцидента.
«Сегодня стало известно о смерти Михаила. Со слов соседей, парень и раньше пытался покончить с собой», — пишет Telegram-канал.
Отмечается, что собаку после обследования вернут хозяйке.
Ране в интернете появилось видео, где двое мужчин пытались вытащить язык из пасти пекинеса. Они снимали это на камеру. Видео возмутило жителей города, они нашли мужчину и устроили самосуд, избив его. Сам он утверждал, что это была шутка и собаке не причиняли боль.
Полицейские начали разбирательства.