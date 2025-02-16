Мужчина, пытавшийся «оторвать пекинесу язык», покончил с собой

Мужчина, которого обвиняли в издевательствах над животным и попытках «оторвать пекинесу язык», покончил с собой в Донецке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

О смерти парня сообщили работники приюта, куда пекинес попал после инцидента.

« С е г о д н я с т а л о и з в е с т н о о с м е р т и М и х а и л а . С о с л о в с о с е д е й , п а р е н ь и р а н ь ш е п ы т а л с я п о к о н ч и т ь с с о б о й » , — п и ш е т T e l e g r a m - к а н а л .

Отмечается, что собаку после обследования вернут хозяйке.

Ране в интернете появилось видео, где двое мужчин пытались вытащить язык из пасти пекинеса. Они снимали это на камеру. Видео возмутило жителей города, они нашли мужчину и устроили самосуд, избив его. Сам он утверждал, что это была шутка и собаке не причиняли боль.

Полицейские начали разбирательства.