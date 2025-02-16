Мужчина, пытавшийся «оторвать пекинесу язык», покончил с собой

Мужчина, которого обвиняли в издевательствах над животным и попытках «оторвать пекинесу язык», покончил с собой в Донецке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

Мужчина, пытавшийся «оторвать пекинесу язык», покончил с собой
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О смерти парня сообщили работники приюта, куда пекинес попал после инцидента.

«Сегодня стало известно о смерти Михаила. Со слов соседей, парень и раньше пытался покончить с собой», пишет Telegram-канал.

Отмечается, что собаку после обследования вернут хозяйке.

Ране в интернете появилось видео, где двое мужчин пытались вытащить язык из пасти пекинеса. Они снимали это на камеру. Видео возмутило жителей города, они нашли мужчину и устроили самосуд, избив его. Сам он утверждал, что это была шутка и собаке не причиняли боль.

Полицейские начали разбирательства.