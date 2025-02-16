В Ленобласти умер мальчик, в семье которого не признавали медицину

В Ленинградской области умер шестилетний мальчик, родители которого пытались лечить его нетрадиционными методами. Об этом сообщает телеканал 78.

Накануне вечером в скорую позвонил отец шестилетнего Яромира и рассказал, что его малолетний сын задыхается. Приехавшие медики обнаружили безжизненное тело. Признаков насильственной смерти на теле не было.

Родители уверяли, что у ребёнка была невралгия. Они объяснили, что к врачам не обращались, потому что не признают медицину. Мальчика лечили самостоятельно.

Причины смерти мальчика сейчас устанавливаются.

Telegram-каналы сообщают, что родители не водили ребенка к врачам с момента его рождения. Вместо лекарств ему давали отвары из трав. В семье также не ели мясо. Глава семейства не доверял медицине, поскольку его мать не спасли от рака.

По информации SHOT, больше месяца мальчик страдал от болей в груди и приступов, однако его лечили только отварами из мяты, крапивы, тмина и других растений.

Накануне вечером мальчик стал задыхаться и терять сознание. Тогда родители вызвали скорую на дом, в СНТ «Дружный-1».