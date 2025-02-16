В Польше задержали самолет с российскими туристами

Лайнер с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград, «застрял» в польской Познани без еды, воды и топлива, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, борт UJ681 авиакомпании AlMasria направлялся в аэропорт Храброво. На фоне сильного снегопада не смог сесть в российской воздушной гавани и был вынужден запросить экстренную посадку в Польше.

Посадка произошла благополучно. Вместе с тем, лайнер не смог отправиться дальше в связи с тем, что сотрудники аэропорта отказались делать дозаправку, не дали разрешения на взлет.

Пассажиры рассказали в соцсетях, что борт находится в Познани свыше 10 часов.

«Еда закончилась, вода на исходе, в туалет не пускают. Внутри 236 пассажиров, среди них есть беременные и дети», пояснили туристы.

Журналисты отметили, что в аэропорту Храброво также «застряли» туристы. Из-за задержки самолета в Познани 216 человек не могут улететь в Египет.

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