В Польше задержали самолет с российскими туристами

Лайнер с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград, «застрял» в польской Познани без еды, воды и топлива, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, борт UJ681 авиакомпании AlMasria направлялся в аэропорт Храброво. На фоне сильного снегопада не смог сесть в российской воздушной гавани и был вынужден запросить экстренную посадку в Польше.

Посадка произошла благополучно. Вместе с тем, лайнер не смог отправиться дальше в связи с тем, что сотрудники аэропорта отказались делать дозаправку, не дали разрешения на взлет.

Пассажиры рассказали в соцсетях, что борт находится в Познани свыше 10 часов.

« Е д а з а к о н ч и л а с ь , в о д а н а и с х о д е , в т у а л е т н е п у с к а ю т . В н у т р и 2 3 6 п а с с а ж и р о в , с р е д и н и х е с т ь б е р е м е н н ы е и д е т и » , — п о я с н и л и т у р и с т ы .

Журналисты отметили, что в аэропорту Храброво также «застряли» туристы. Из-за задержки самолета в Познани 216 человек не могут улететь в Египет.