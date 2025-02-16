В Польше задержали самолет с российскими туристами
Лайнер с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград, «застрял» в польской Познани без еды, воды и топлива, пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, борт UJ681 авиакомпании AlMasria направлялся в аэропорт Храброво. На фоне сильного снегопада не смог сесть в российской воздушной гавани и был вынужден запросить экстренную посадку в Польше.
Посадка произошла благополучно. Вместе с тем, лайнер не смог отправиться дальше в связи с тем, что сотрудники аэропорта отказались делать дозаправку, не дали разрешения на взлет.
Пассажиры рассказали в соцсетях, что борт находится в Познани свыше 10 часов.
«Еда закончилась, вода на исходе, в туалет не пускают. Внутри 236 пассажиров, среди них есть беременные и дети», — пояснили туристы.
Журналисты отметили, что в аэропорту Храброво также «застряли» туристы. Из-за задержки самолета в Познани 216 человек не могут улететь в Египет.