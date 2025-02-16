Мужчина в Дагестане открыл стрельбу по полицейским

В Дагестане мужчина открыл стрельбу по полицейским и был ранен при задержании. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

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Инцидент произошел 15 февраля 2025 года вечером в селе Хучни Табасаранского района. Водитель автомобиля, мужчина 2002 года рождения, открыл огонь по сотрудникам полиции, которые остановили его для проверки документов.

Следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается в Telegram-канале.

Это не единственный случай стрельбы. Например, еще один конфликт произошел в Москве вечером 13 февраля. Очевидец, находящийся на тот момент в ресторане, пояснил, что люди начали прятаться под столы и закрывать друг друга. В результате произошедшего никто не пострадал.