Ельцин Центр заподозрили в глумлении над погибшими солдатами

Музей Ельцин Центр заподозрили в глумлении над погибшими русскими солдатами. Об этом сообщает Telegram-канал УРАЛLIVE.

Там прошла выставка, где, среди прочих, продвигались работы художницы Алисы Горшениной, также известной под псевдонимом HUA. Журналисты обратили внимание, что она сотрудничала с группой Pussy Riot над клипом, в котором говорится о растаптывании останков бойцов специальной военной операции (СВО), а также о поджоге Останкинской телебашни.

В мае 2024 года прокуратура уже предупреждала Ельцин Центр о недопустимости выступления Горшениной. После этого музей отменил запланированный мастер-класс художницы.

Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа. Ее участницы в феврале 2012 года провели акцию «Панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве, за что получили по два года колонии.

В 2024 году сообщалось, что Ельцин Центр отменил выступление правнучки Хрущева после призыва проверить ее на шпионаж.