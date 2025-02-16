На участке Павелецкого направления МЖД восстановили движение

Движение поездов на Павелецком направлении в Московской области восстановлено после схода с рельсов колёсной пары вагона электрички.

Об этом сообщает Московская железная дорога.

« В 0 5 : 3 6 д в и ж е н и е п о е з д о в н а п у т и у ч а с т к а Б е л ы е С т о л б ы — Б а р ы б и н о П а в е л е ц к о г о н а п р а в л е н и я , г д е р а н е е п р о и з о ш ё л с х о д к о л ё с н о й п а р ы х в о с т о в о г о в а г о н а э л е к т р и ч к и , в о с с т а н о в л е н о » , — г о в о р и т с я в T e l e g r a m - к а н а л е .

Кроме того за ночь была восстановлена повреждённая в результате происшествия часть платформы №1 на остановочном пункте 52-й километр.

Некоторые поезда в сторону области продолжают следовать с незначительным отклонением от графика.

Ранее сообщалось, что колёсная пара вагона электропоезда сошла с рельсов на Павелецком направлении в Московской области.