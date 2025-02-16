На участке Павелецкого направления МЖД восстановили движение

Движение поездов в Подмосковье после ЧП с электричкой восстановлено
Движение поездов на Павелецком направлении в Московской области восстановлено после схода с рельсов колёсной пары вагона электрички.
Об этом сообщает Московская железная дорога.
«В 05:36 движение поездов на пути участка Белые Столбы — Барыбино Павелецкого направления, где ранее произошёл сход колёсной пары хвостового вагона электрички, восстановлено», — говорится в Telegram-канале.
Кроме того за ночь была восстановлена повреждённая в результате происшествия часть платформы №1 на остановочном пункте 52-й километр.
Некоторые поезда в сторону области продолжают следовать с незначительным отклонением от графика.
Ранее сообщалось, что колёсная пара вагона электропоезда сошла с рельсов на Павелецком направлении в Московской области.