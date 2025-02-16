Движение поездов в Подмосковье после ЧП с электричкой восстановлено

Движение поездов на Павелецком направлении в Московской области восстановлено после схода с рельсов колёсной пары вагона электрички.

На участке Павелецкого направления МЖД восстановили движение
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Об этом сообщает Московская железная дорога.

«В 05:36 движение поездов на пути участка Белые Столбы Барыбино Павелецкого направления, где ранее произошёл сход колёсной пары хвостового вагона электрички, восстановлено», говорится в Telegram-канале.

Кроме того за ночь была восстановлена повреждённая в результате происшествия часть платформы №1 на остановочном пункте 52-й километр.

Некоторые поезда в сторону области продолжают следовать с незначительным отклонением от графика.

Ранее сообщалось, что колёсная пара вагона электропоезда сошла с рельсов на Павелецком направлении в Московской области.

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