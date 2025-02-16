Вблизи южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курильских островов зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает РИА "Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.

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Магнитуда сейсмособытия - 4,6. Оно произошло ночью 16 февраля.

Эпицентр находился в Тихом океане. Ближайший остров находится в 101 километре к северу - это Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 62 километра.

Как рассказала специалист, данных об ощущаемости не поступали. Тревогу цунами не объявляли.