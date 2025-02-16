В Мали десятки взрослых и детей погибли при обрушении нелегальной шахты

Не менее 48 человек, в том числе дети, погибли в результате обрушения нелегальной золотой шахты на западе Мали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

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По данным источника агентства, трагедия произошла на поверхности шахты, которую ранее эксплуатировала китайская компания. Среди погибших в основном женщины.

« Н е к о т о р ы е и з ж е р т в у п а л и в в о д у . С р е д и н и х б ы л а ж е н щ и н а с р е б е н к о м н а с п и н е » , — с о о б щ и л и с в и д е т е л и .

Поиски жертв продолжаются, сообщил корреспонденту глава экологической организации.

Мали является одним из ведущих производителей золота в Африке, а горнодобывающие площадки регулярно становятся местом смертоносных оползней и несчастных случаев. Агентство отметило, что подобные трагедии с многочисленными жертвами регулярно происходят в регионе из-за высокого уровня незаконной эксплуатации горнодобывающих объектов.

Чуть больше года назад в том же регионе обрушился туннель на месте добычи золота. Тогда не стало более 70 человек.