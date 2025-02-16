AFP: в Мали 48 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты

Не менее 48 человек, в том числе дети, погибли в результате обрушения нелегальной золотой шахты на западе Мали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

В Мали десятки взрослых и детей погибли при обрушении нелегальной шахты
© Газета.Ru

По данным источника агентства, трагедия произошла на поверхности шахты, которую ранее эксплуатировала китайская компания. Среди погибших в основном женщины.

«Некоторые из жертв упали в воду. Среди них была женщина с ребенком на спине», сообщили свидетели.

Поиски жертв продолжаются, сообщил корреспонденту глава экологической организации.

Мали является одним из ведущих производителей золота в Африке, а горнодобывающие площадки регулярно становятся местом смертоносных оползней и несчастных случаев. Агентство отметило, что подобные трагедии с многочисленными жертвами регулярно происходят в регионе из-за высокого уровня незаконной эксплуатации горнодобывающих объектов.

Чуть больше года назад в том же регионе обрушился туннель на месте добычи золота. Тогда не стало более 70 человек.

Происшествия
Мали