Колесная пара вагона электрички сошла с рельсов в Подмосковье
Колесная пара вагона электропоезда сошла с рельсов на Павелецком направлении в Московской области.
Об этом сообщает Московская железная дорога.
«На перегоне Белые Столбы — Барыбино Павелецкого направления в электропоезде №6071 Москва — Ожерелье произошёл сход одной колёсной пары хвостового вагона», — говорится в Telegram-канале.
В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры пересажены в другую электричку. Причина произошедшего устанавливается.
Из-за происшествия задержаны несколько пригородных поездов Павелецкого направления в сторону области, а также пассажирский поезд №57 Москва — Белгород.
Ранее сообщалось, что полиция задержала подростка-зацепера, из пневматического пистолета стрелявшего по стёклам кабины машиниста в Подмосковье.