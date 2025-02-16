Колесная пара вагона электрички сошла с рельсов в Подмосковье

Колесная пара вагона электропоезда сошла с рельсов на Павелецком направлении в Московской области.

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Об этом сообщает Московская железная дорога.

« Н а п е р е г о н е Б е л ы е С т о л б ы — Б а р ы б и н о П а в е л е ц к о г о н а п р а в л е н и я в э л е к т р о п о е з д е № 6 0 7 1 Москва — Ожерелье произошёл сход одной колёсной пары хвостового вагона», — говорится в Telegram-канале.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры пересажены в другую электричку. Причина произошедшего устанавливается.

Из-за происшествия задержаны несколько пригородных поездов Павелецкого направления в сторону области, а также пассажирский поезд №57 Москва — Белгород.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подростка-зацепера, из пневматического пистолета стрелявшего по стёклам кабины машиниста в Подмосковье.