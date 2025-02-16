Колесная пара вагона электрички сошла с рельсов в Подмосковье

Колесная пара вагона электропоезда сошла с рельсов на Павелецком направлении в Московской области.

Колесная пара вагона электрички сошла с рельсов в Подмосковье
© РИА Новости

Об этом сообщает Московская железная дорога.

«На перегоне Белые Столбы Барыбино Павелецкого направления в электропоезде 6071 МоскваОжерелье произошёл сход одной колёсной пары хвостового вагона», — говорится в Telegram-канале.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры пересажены в другую электричку. Причина произошедшего устанавливается.

Из-за происшествия задержаны несколько пригородных поездов Павелецкого направления в сторону области, а также пассажирский поезд №57 МоскваБелгород.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подростка-зацепера, из пневматического пистолета стрелявшего по стёклам кабины машиниста в Подмосковье.

Происшествия
Московская Область
Москва
Ожерелье
Белгород