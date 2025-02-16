В Праге из-за угрозы взрыва эвакуировали исторический дворец

Общественный дом в Праге, являющийся культурно-архитектурным памятником Чехии и престижной концертной площадкой в стране, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Со ссылкой на полицию об этом сообщил новостной портал Novinky.

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В момент поступления угрозы во дворце, расположенном в самом центре городо, проходил Чешский бал. Неизвестный злоумышленник позвонил в полицию и утверждал, что якобы заложил взрывное устройство в Общественный дом. Было эвакуировано около 500 его участников.

На место ЧП прибыли десятки полицейских и пожарных. Эксперты осматривают помещения Общественного дома. Вблизи дворца перекрыто движение пешеходов и транспорта.