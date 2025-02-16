В Ингушетии произошло нападение на экс-начальника ГОВД

В Ингушетии совершено покушение на бывшего начальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) Карабулака.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Нападение произошло возле одного из ресторанов в городе Сунжа. Неизвестный вышел из машины, открыл стрельбу по мужчине, после чего вернулся в автомобиль и скрылся. Позднее машину нашли сожжённой.

Пострадавший доставлен в больницу с ранением в ногу.

Поиски преступника продолжаются.

Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции.