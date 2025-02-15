Организатор вечеринки в Savoy прокомментировал прошедший рейд силовиков

Вечеринка в московском отеле Savoy, где прошел рейд силовиков, не преследовала аморальных целей, заявил в комментарии «Известиям» организатор мероприятия Кирилл Королев.

По его словам, в концепции заподозрили «совсем другое».

« У н а с в з р о с л а я о ч е н ь п у б л и к а . Ф а к т и ч е с к и м у з ы к а л ь н ы е с в е т с к и е м е р о п р и я т и я , у ж и н , п е р е х о д я щ и й в т а н ц е в а л ь н у ю п р о г р а м м у с э л е к т р о н н о й м у з ы к о й » , — с к а з а л о н .

Помимо этого, Королев заявил, что владелец найденного оружия в одном из припаркованных автомобилей имеет на него разрешение. Оно принадлежит одному из охранников. Организатор вечеринки прокомментировал и информацию о найденном пакетике в одном из номеров гостиницы, отметив, что не в курсе о его содержимом.

Хакамада раскрыла детали рейда силовиков на вечеринке в столичном отеле Savoy

В ночь с 14 на 15 февраля появилась информация, что правоохранители ворвались в московский отель Savoy во время вечеринки в честь Дня святого Валентина. Уточнялось, что силовики проверяли документы посетителей.