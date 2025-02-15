СМИ: Москвича подозревают в убийстве пенсионера за кормление кошек во дворе

Пьяный москвич избил 78-летнего пенсионера, который кормил бездомных кошек во дворе своего дома. После этого пожилой мужчина скончался.

Пьяный москвич до смерти избил пожилого мужчину за кормление бездомных кошек во дворе дома
© Вечерняя Москва

По неподтвержденным данным, вечером 14 февраля во дворе жилого дома на Ленинградском проспекте пенсионер Юрий М. вышел покормить уличных кошек, которые обитали рядом с его подъездом. В это время мимо проходил 48-летний Олег, который, по словам свидетеля, часто употреблял алкоголь и в тот момент тоже был пьян. Мужчина начал придираться к пенсионеру, оскорблять его и пытаться пнуть кошек. По заявлениям Telegram-канала Shot, завязалась драка, в которой пожилой мужчина получил несколько серьезных ударов в голову.

Соседи вызвали скорую помощь и полицию, медики констатировали смерть пенсионера. Правоохранители забрали нападавшего в отдел, но вскоре якобы отпустили его под подписку о невыезде: по информации источника, причиной смерти также могла стать острая сердечная недостаточность, передает Telegram-канал Shot.

Официальной информации и комментариев правоохранительных органов по этому поводу не поступало.

В тот же день в Подмосковье произошел еще один похожий инцидент. В Ленинском городском округе был задержан мужчина 1996 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство своего пожилого отца. 14 февраля 2025 года, находясь в квартире с отцом, он ударил его по голове тупым предметом, а затем ножом. Пенсионеру удалось закрыться на балконе и попросить прохожих помочь.

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