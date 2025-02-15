Пьяный москвич до смерти избил пожилого мужчину за кормление бездомных кошек во дворе дома

Пьяный москвич избил 78-летнего пенсионера, который кормил бездомных кошек во дворе своего дома. После этого пожилой мужчина скончался.

По неподтвержденным данным, вечером 14 февраля во дворе жилого дома на Ленинградском проспекте пенсионер Юрий М. вышел покормить уличных кошек, которые обитали рядом с его подъездом. В это время мимо проходил 48-летний Олег, который, по словам свидетеля, часто употреблял алкоголь и в тот момент тоже был пьян. Мужчина начал придираться к пенсионеру, оскорблять его и пытаться пнуть кошек. По заявлениям Telegram-канала Shot, завязалась драка, в которой пожилой мужчина получил несколько серьезных ударов в голову.

Соседи вызвали скорую помощь и полицию, медики констатировали смерть пенсионера. Правоохранители забрали нападавшего в отдел, но вскоре якобы отпустили его под подписку о невыезде: по информации источника, причиной смерти также могла стать острая сердечная недостаточность, передает Telegram-канал Shot.

Официальной информации и комментариев правоохранительных органов по этому поводу не поступало.

В тот же день в Подмосковье произошел еще один похожий инцидент. В Ленинском городском округе был задержан мужчина 1996 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство своего пожилого отца. 14 февраля 2025 года, находясь в квартире с отцом, он ударил его по голове тупым предметом, а затем ножом. Пенсионеру удалось закрыться на балконе и попросить прохожих помочь.