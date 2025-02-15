Тайская таксистка избила россиянку на Пхукете

Тайская таксистка избила российскую туристку на Пхукете. Агрессия была вызвана тем, что москвичка отменила заказ в приложении, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 28 января, информация о нем попала в СМИ только в середине февраля.

Девушка возвращалась домой из салона, вызвала машину через InDrive. Сначала водитель поднял цену, затем, как показало приложение, встал на месте. В итоге россиянка отменила заказ из-за долгого ожидания и вызвала заново.

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В приехавшем автомобиле оказалось двое — мужчина и женщина. Предположительно, возлюбленная таксиста, который не приехал вовремя.

Тайская таксистка обругала девушку за отмену заказа, набросилась на нее, ударила по голове, лицу и телу. Удары она сопровождала ругательствами и заявлениями в стиле «это моя страна».

По данным канала, россиянку спасли двое мужчин, которые проезжали мимо на байках. Журналисты добавили, что ранее от этой тайской пары пострадали еще несколько туристов.

По их данным, в поддержке приложения такси москвичке долго не отвечали, а затем заблокировали. Россиянка сняла побои и обратилась с заявлением в местную полицию.