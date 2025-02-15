В Крыму убили джазовую певицу

В одном из садоводческих товариществ Крыма найдено тело певицы Натальи Немеляйнен, сообщил "РГ" информированный источник.

Артистка была убита соседом по дачному кооперативу "Муссон" на Фиолентовском шоссе. Подозреваемый напал на 45-летнюю певицу в ходе бытового конфликта. Неадекват нанес женщине несколько ударов кирпичом по голове, потерпевшая скончалась на месте.

Злоумышленника задержали бойцы Росгвардии, он взят под стражу.

Собчак высказалась об убийстве певицы из Петербурга бойфрендом

Прощание с Натальей Немеляйнен пройдет 19 февраля. Она была известна как солистка проекта NEMA, исполнявшего джазовые и блюзовые композиции.