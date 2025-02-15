В особняках двух бывших офицеров группы «Альфа» прошли обыски

Следователи провели обыски в особняках полковников Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Сергея Неразникова и Игоря Ворошилина, расположенных в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал RTVI со ссылкой на источники.

По данным журналистов, утром 15 февраля сотрудники Следственного комитета РФ нагрянули в два дома в Мытищинском районе и Солнечногорском районе. Первый особняк принадлежит Неразникову, а второй — Ворошилину, отмечается в публикации.

" О б а о ф и ц е р а — б ы в ш и е с о т р у д н и к и г р у п п ы " А л ь ф а " , Ц е н т р а с п е ц и а л ь н о г о н а з н а ч е н и я ФСБ РФ. Учитывая богатый боевой опыт "альфовцев" и опасаясь возможного сопротивления, обыски проводились при поддержке вооруженных сотрудников МВД", — говорится в материале.

Из него следует, что позже полковники были доставлены на допрос.

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По данным RTVI, обыски прошли в рамках расследования уголовных дел о нападении на двух женщин в поселке Лазаревский в Краснодарском крае. Следователи установили, что над обеими жительницами региона расправились в начале 2000-х годов. Это сделали члены группировки криминального авторитета Виктора Власова, которого арестовали в 2023 году.

Предварительно, интерес следователей к Ворошилину и Неразникову связан с тем, что первый сейчас владеет гостиницей, хозяйкой которой в прошлом была одна из подвергшихся нападению женщин. В настоящее время полковники имеют только статус свидетелей, никаких обвинений им не предъявили.