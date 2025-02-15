В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам почти 15 млн рублей

Жительница Ленинградской области после звонка мошенников перевела на «безопасный счет» более 14,6 миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам почти 15 млн рублей
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Инцидент произошел накануне в городе Сосновый Бор.

В полицию обратилась 73-летняя жительница дома на проспекте Героев. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и убедили отправить денежные средства на «безопасный счет».

«После этого женщина посредством мобильного приложения и банкоматов перевела злоумышленникам 14 677 000 рублей», рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, полиция ищет злоумышленников.

Ранее в МВД рассказали, что участились случаи, когда жертвами телефонных мошенников становятся дети.

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