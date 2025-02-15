В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам почти 15 млн рублей

Жительница Ленинградской области после звонка мошенников перевела на «безопасный счет» более 14,6 миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне в городе Сосновый Бор.

В полицию обратилась 73-летняя жительница дома на проспекте Героев. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и убедили отправить денежные средства на «безопасный счет».

« П о с л е э т о г о ж е н щ и н а п о с р е д с т в о м м о б и л ь н о г о п р и л о ж е н и я и б а н к о м а т о в п е р е в е л а з л о у м ы ш л е н н и к а м 1 4 6 7 7 0 0 0 р у б л е й » , — р а с с к а з а л и в п о л и ц и и .

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, полиция ищет злоумышленников.

Ранее в МВД рассказали, что участились случаи, когда жертвами телефонных мошенников становятся дети.