Суд Югры арестовал экс-замгубернатора ХМАО по делу о получении крупной взятки
Суд Югры арестовал бывшего первого замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным следствия, подозреваемый получил взятку в размере не менее 7,5 млн рублей за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании.
Также фигурантом были даны незаконные указания главе одного из муниципальных образований об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и общем покровительстве данной организации.
«Заключили под стражу до 14 апреля», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали бывшего первого заместителя губернатора ХМАО.