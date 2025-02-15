Суд Югры арестовал экс-замгубернатора ХМАО по делу о получении крупной взятки

Суд Югры арестовал бывшего первого замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным следствия, подозреваемый получил взятку в размере не менее 7,5 млн рублей за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании.

Также фигурантом были даны незаконные указания главе одного из муниципальных образований об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и общем покровительстве данной организации.

« З а к л ю ч и л и п о д с т р а ж у д о 1 4 а п р е л я » , — о т м е т и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали бывшего первого заместителя губернатора ХМАО.