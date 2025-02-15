В Москве арестовали попытавшуюся продать младенца за 200 тысяч рублей мать

В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь за 200 тысяч рублей.

Об этом сообщает ГСУ СК.

« П о х о д а т а й с т в у с л е д о в а т е л е й с т о л и ч н о г о С К [Следственного комитета России] обвиняемой в продаже ребенка на востоке Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

По данным следствия, женщина, находясь в квартире на востоке Москвы, совершила продажу младенца 2025 года рождения. Сделка проходила в рамках оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент». Ранее сообщалось, что ей предъявили обвинение по части 2 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

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