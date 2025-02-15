В Москве загорелся автосервис с машинами внутри

В здании автосервиса загорелось несколько машин и оборудование. Об инциденте на северо-востоке города сообщили в МЧС РФ.

В Москве загорелся автосервис с машинами внутри
© ТАСС

Информация о пожаре в Огородном проезде появилась в субботу около 11 утра.

«В Огородном проезде горят 3 машины и оборудование в здании автосервиса. Со слов администрации, людей внутри нет», рассказали в МЧС.

Спасатели отметили, что сведений о пострадавших не поступало. Пожар был локализован на 20 квадратах, а затем полностью ликвидирован.

На месте работали 17 огнеборцев и 5 единиц техники.

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