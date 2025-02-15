В Москве загорелся автосервис с машинами внутри

В здании автосервиса загорелось несколько машин и оборудование. Об инциденте на северо-востоке города сообщили в МЧС РФ.

Информация о пожаре в Огородном проезде появилась в субботу около 11 утра.

« В О г о р о д н о м п р о е з д е г о р я т 3 м а ш и н ы и о б о р у д о в а н и е в з д а н и и а в т о с е р в и с а . С о с л о в а д м и н и с т р а ц и и , л ю д е й в н у т р и н е т » , — р а с с к а з а л и в М Ч С .

Спасатели отметили, что сведений о пострадавших не поступало. Пожар был локализован на 20 квадратах, а затем полностью ликвидирован.

На месте работали 17 огнеборцев и 5 единиц техники.