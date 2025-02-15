В Москве загорелся автосервис с машинами внутри
В здании автосервиса загорелось несколько машин и оборудование. Об инциденте на северо-востоке города сообщили в МЧС РФ.
Информация о пожаре в Огородном проезде появилась в субботу около 11 утра.
«В Огородном проезде горят 3 машины и оборудование в здании автосервиса. Со слов администрации, людей внутри нет», — рассказали в МЧС.
Спасатели отметили, что сведений о пострадавших не поступало. Пожар был локализован на 20 квадратах, а затем полностью ликвидирован.
На месте работали 17 огнеборцев и 5 единиц техники.