В Республике Алтай ввели специальный режим после землетрясения

Из-за землетрясения в Республике Алтай введен режим повышенной готовности. Сообщения в соцсетях о разрушениях не соответствуют действительности, имеются лишь незначительные повреждения, пострадавших нет. Об этом заявил глава республики Андрей Турчак.

Сегодня утром землетрясение магнитудой 6,4 было зарегистрировано в Республике Алтай, в 28 километрах к юго-западу от Кош-Агача. Интенсивность в эпицентре достигала 8,5 балла. Пользователи соцсетей сообщают, что толчки ощущались не только в Кош-Агаче, но и в Горно-Алтайске, Барнауле, Бийске и Новосибирске.

Глава республики Андрей Турчак написал в Telegram-канале, что эпицентр землетрясения находился в 1,3 км от села Бельтир. Пострадавших нет.

« В в е л в Р е с п у б л и к е р е ж и м п о в ы ш е н н о й г о т о в н о с т и » , — з а я в и л г л а в а р е г и о н а .

По его словам, в соцсетях появились сообщения о разрушениях, но «они не соответствуют действительности». Турчак попросил жителей доверять официально подтвержденной информации и сохранять спокойствие.

При этом он отметил, что в ряде районов зафиксированы повреждения. По предварительным данным, они незначительны и «не связаны с конструктивом зданий».

В четырех сёлах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением. Началось обследование скважин, при необходимости людям доставят питьевую воду.

В Кош-Агачском и Улаганском районах сегодня отменены занятия в школах и массовые мероприятия.

Во всех районах и Горно-Алтайске с утра ведется обследование социально значимых объектов. Информация поступает в оперативный штаб.