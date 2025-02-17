Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Нью-Дели

В центре Нью-Дели произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом свидетельствуют данные Национального сейсмологического центра Индии. По данным центра, толчки были зафиксированы в 5:36 по местному времени (3:06 мск).

По предварительной информации, эпицентр залегал на глубине пяти километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Накануне на западе Ирана произошли землетрясения магнитудой 4,4 и 5,4. Подземные толчки зафиксированы недалеко от города Хосейние в провинции Хузестан. Землетрясения произошли одно за другим, с разницей всего в семь минут. В этот же день землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано у побережья Южных Курил.

Очаг залегал на глубине 62 километров. Данные об ощутимости специалистам не поступали. Тревога цунами не объявлялась. Позже на Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане у побережья южных Курил, в 186 километрах на юго-восток от необитаемого острова Симушир.