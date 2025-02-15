В Волгоградской области один человек пострадал при атаке беспилотников ВСУ

Один человек получил легкие травмы на юге Волгограда в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Ему уже оказывается медицинская помощь.

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Об этом в субботу, 15 февраля, сообщается в пресс-службе администрации региона.

— П о у т о ч н е н н ы м д а н н ы м , н а ю г е Волгограда зафиксировано падение обломков на кровлю жилого дома и повреждение припаркованного автомобиля. Легкие травмы получил один человек — врачи оказывают ему необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Отмечается, что профильные службы продолжают работать над ликвидацией последствий падения обломков БПЛА, передает Telegram-канал администрации.

В Волгограде прогремело более 15 взрывов — украинские беспилотные летательные аппараты направлялись к нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Красноармейском районе.

В прошлую ночь система ПВО сбила над страной 50 украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре из них ликвидировали над Ростовской областью.

Из-за украинских атак на территорию России часто страдают многие важные для страны объекты. Так, недавно в Саратове из-за удара украинского беспилотника было повреждено промышленное предприятие.