В семи аэропортах России ввели план «Ковер». По предварительным данным, меры предприняли в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над областями, передает Telegram-канал Shot.

План «Ковер» подразумевает ограничения аэропортов на прием и выпуск самолетов. Рано утром 15 февраля подобные ограничения ввели в воздушных гаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

Еще один российский аэропорт закрыли для самолетов

Минобороны РФ сообщило, что к утру 15 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России уничтожили 40 дронов Воруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областей, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаковать Сочи при помощи беспилотников. Один БПЛА поразили в Черном море, другой уничтожили над городом. Аэропорт курортного города перекрывали на время.