Из отделения Deutsche Bank в ФРГ похитили €10 млн

Злоумышленники похитили порядка 10 млн евро из хранилища отделения Deutsche Bank в городе Любек (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, четыре злоумышленника легко проникли внутрь помещения банка с пустыми чемоданами, остались на ночь и беспрепятственно вскрыли 326 ячеек. В подземном хранилище кредитной организации имеется около 2,5 тыс. ячеек, расположенных на двух уровнях, камеры или датчики движения отсутствуют. Шкафчики же по сути представляют собой обычные почтовые ящики, которые легко вскрыть с помощью простых инструментов. Как отметили в полиции, преступники заранее арендовали ячейки, чтобы получить доступ в подвал.

Дождавшись закрытия банка, злоумышленники заполнили чемоданы деньгами, золотом и ценными бумагами. Сигнализация при этом не сработала. Сирены зазвучали только тогда, когда преступники покинули здание в Любеке и скрылись с заднего двора как минимум на двух автомобилях. После случившегося банк усилил меры безопасности. Теперь клиентов в хранилище сопровождают сотрудники банка и охранники.

Адвокат, представляющий интересы десятков пострадавших клиентов, считает, что ответственность лежит на Deutsche Bank, поскольку преступникам удалось незаметно спрятаться в здании. "Вопрос не в том, допустил ли Deutsche Bank ошибку, а в том, как это вообще стало возможным", - заявил он Bild. На данный момент, как указывает газета, банк не хочет возмещать ущерб.

Злоумышленники до сих пор не найдены, полиция продолжает расследование. Представитель Deutsche Bank отказался комментировать произошедшее.