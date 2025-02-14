МК.RU: Племянник стилиста Сергея Зверева погиб в зоне СВО
Племянник российского стилиста и шоумена Сергея Зверева Андрей погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает МК.RU со ссылкой на слова самого Зверева.
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По словам стилиста, его племянник был патриотом и добровольно ушел на фронт.
"Мы все переживали за него, когда он пошел на фронт бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна", - рассказал Зверев.
Стилист отметил, что о гибели Андрея ему сообщила сестра.
Зверев признался, что до сих пор не знает подробностей случившегося. Он добавил, что семья поддерживала Андрея и молилась за его здравие.