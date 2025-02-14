Племянник стилиста Сергея Зверева погиб в зоне СВО

Племянник российского стилиста и шоумена Сергея Зверева Андрей погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает МК.RU со ссылкой на слова самого Зверева.

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По словам стилиста, его племянник был патриотом и добровольно ушел на фронт.

" М ы в с е п е р е ж и в а л и з а н е г о , к о г д а о н п о ш е л н а ф р о н т б о р о т ь с я с м и р о в ы м з л о м , к о т о р о м у п р о т и в о с т о и т н а ш а с т р а н а " , - р а с с к а з а л Зверев.

Стилист отметил, что о гибели Андрея ему сообщила сестра.

Зверев признался, что до сих пор не знает подробностей случившегося. Он добавил, что семья поддерживала Андрея и молилась за его здравие.