МК.RU: Племянник стилиста Сергея Зверева погиб в зоне СВО

Племянник российского стилиста и шоумена Сергея Зверева Андрей погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает МК.RU со ссылкой на слова самого Зверева.

Племянник стилиста Сергея Зверева погиб в зоне СВО
© РИА Новости

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По словам стилиста, его племянник был патриотом и добровольно ушел на фронт.

"Мы все переживали за него, когда он пошел на фронт бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна", - рассказал Зверев.

Стилист отметил, что о гибели Андрея ему сообщила сестра.

Зверев признался, что до сих пор не знает подробностей случившегося. Он добавил, что семья поддерживала Андрея и молилась за его здравие.

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