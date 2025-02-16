В Ленинградской области загорелось здание чайханы. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «78».

Пожар произошел в поселке Усть-Луга в квартале Краколье. По данным журналистов, огонь полностью охватил двухэтажное здание.

Накануне в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа пожарные потушили возгорание в местном кафе. В МЧС уточнили, что пламя охватило одноэтажное здание и распространилось на площади 800 квадратных метров. При этом из-за пожара в строении обрушилась крыша на площади 100 квадратных метров.

15 февраля в Санкт-Петербурге загорелся строящийся больничный корпус. Строение находится на Авангардной улице. По данным МЧС РФ, огонь распространился на втором этаже здания на площади 30 квадратных метров. К ликвидации пламени привлекли 17 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники.