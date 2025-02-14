СК возбудил дело после атаки дрона ВСУ на журналистов в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме после атаки дрона ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области.

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, её слова приводятся в Telegram-канале СК России.

« В о з б у ж д е н о у г о л о в н о е д е л о п о ф а к т у с о в е р ш е н и я В Ф У т е р р о р и с т и ч е с к о г о а к т а и в о с п р е п я т с т в о в а н и я з а к о н н о й п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и ж у р н а л и с т о в в К у р с к о й о б л а с т и » , — з а я в и л а о н а .

Ранее съёмочная группа Первого канала подверглась атаке украинской армии в Курской области, пострадал оператор. Он заявил, что с ним всё в порядке.