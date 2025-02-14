СК возбудил дело после атаки дрона ВСУ на журналистов в Курской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме после атаки дрона ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области.
Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, её слова приводятся в Telegram-канале СК России.
«Возбуждено уголовное дело по факту совершения ВФУ террористического акта и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в Курской области», — заявила она.
Ранее съёмочная группа Первого канала подверглась атаке украинской армии в Курской области, пострадал оператор. Он заявил, что с ним всё в порядке.