Пожар на рынке в Симферополе локализован

Пожар на Центральном рынке в Симферополе локализован на 1 000 квадратных метров. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила в телеграм-канале.

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По данным ведомства, для тушения огня привлекли 63 специалиста и 22 единицы техники.

Двухэтажное торговое здание загорелось на рынке в Симферополе вечером в пятницу, 14 февраля. Площадь пожара изначально составляла 300 "квадратов", однако затем выросла до тысячи. Кроме того, огонь охватил соседнее здание. Тогда на месте ЧП работали 34 специалиста и девять единиц техники.

Также пожар возник в пансионате под Анапой, в котором располагался волонтерский штаб. Площадь возгорания составляла 1,4 тысячи "квадратов". Спустя время спасатели смогли потушить пожар. Предварительной причиной случившегося прокуратура Кубани назвала неосторожное обращение с огнем.